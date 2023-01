Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Beschmierte Hauswand zieht Ermittlungsverfahren nach sich

Darmstadt (ots)

Fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, aus Weiterstadt und Griesheim, werden sich zukünftig wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten müssen. Am Samstagabend (14.1.) hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem sie gegen 20.30 Uhr auf das verdächtige Treiben der jungen Männer in der Kaplaneigasse aufmerksam wurden. Dort hatten sie sich mutmaßlich unter anderem mit Farbe an dem Gebäude der Stadtbibliothek zu schaffen gemacht. Der Versuch vor den hinzueilenden Beamtinnen und Beamten scheiterte. Die Ordnungshütenden stellten die Flüchtenden und leiteten ein Verfahren ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden sie noch vor Ort entlassen.

