POL-BOR: Bocholt - Kartencodes telefonisch ergaunert

Bocholt

Der Mitarbeiter einer Tankstelle in Bocholt ist einer ausgeklügelten Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Ein Unbekannter hatte sich am vergangenen Samstag telefonisch - angeblich von der Firmenzentrale. Dieser wolle mit dem Chef des Mannes sprechen, der sich jedoch nicht vor Ort befand. Genau das hatten die Täter beabsichtigt. Denn kurz darauf meldete sich jemand, der sich als Bruder des Chefs ausgab. Später folgte wie bei dieser Masche erneut ein Anruf aus der Zentrale. Diesen stufte der Mitarbeiter als glaubhaft ein, nachdem der "Bruder" ihn im Anruf zuvor darauf entsprechend vorbereitet hatte - er hatte ihm einen angeblichen Sicherheitscode mitgeteilt, den auch der Unbekannte im nächsten Telefonat parat hatte. Damit war für die Kriminellen der Weg frei: Sie wollten nun per Telefon vermeintlich Freischaltcodes abgleichen. Damit ergaunerten die Betrüger mehrere hundert Euro, die sie über die Codes der Bezahlkarten abrufen konnten.

Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. Den Betrügern gelingt es immer wieder, damit an Guthaben-Codes zu kommen. Mit ihrem mehrstufigen Vorgehen gaukeln sie in geschickter Weise eine vermeintliche Absicherung vor. Verkäufer von Prepaid-Karten sollten bei derartigen Anrufen misstrauisch reagieren, nicht darauf eingehen und niemals am Telefon Code-Nummern übermitteln. (to)

