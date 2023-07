Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bahnhofstraße / Up de Bookholt;

Unfallzeit: 11.07.2023, 07.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 54 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Vreden. Die Vredenerin war gegen 07.40 Uhr im Kreisverkehr Bahnhofstraße / Up de Bookholt unterwegs, als der Wagen eines 56-jährigen Haaksbergeners kreuzte. Der Niederländer wollte von der Straße Up de Bookholt in das Rondell einfahren. Es kam zur Kollision, in deren Folge die Vredenerin stürzte. Er habe die Radfahrerin übersehen, gab der Autofahrer an. Der Sonnenstand habe dabei eine Rolle gespielt, erklärte er. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzte in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell