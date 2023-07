Reken (ots) - Unfallort: Groß Reken, Coesfelder Straße; Unfallzeit: 10.07.2023, 14.15 Uhr; Drei beschädigte Fahrzeuge, ein Leichtverletzer - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, zu dem es am Montag in Groß Reken gekommen ist. Ein 25-jähriger Rekener befuhr gegen 14.15 Uhr die Coesfelder Straße in Richtung Bundesstraße 67. Davor befanden sich mehrere weitere Fahrzeuge. Eine 54-Jährige musste verkehrsbedingt ...

mehr