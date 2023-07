Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand in Dachgeschoss

Sieben Personen ins Krankenhaus

Gronau (ots)

Ereignisort: Gronau, Elisabethstraße;

Ereigniszeit: 10.07.2023, 23.50 Uhr;

Sieben Personen im Alter zwischen drei und 35 Jahren mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation brachte der Rettungsdienst am Montagabend in ein Krankenhaus. Gegen 23.50 Uhr war es in Gronau mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes eines elektronischen Gerätes zu dem Brand im Dachgeschoss gekommen. Die Bewohner konnten sich aus dem Haus an der Elisabethstraße selbstständig retten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Zunächst war das Gebäude aufgrund der starken Rauentwicklung nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 dauern an. (db)

