POL-BOR: Borken - Attrappen statt Smartphones erbeutet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Frankenstraße; Tatzeit: zwischen 07.07.2023, 12.30 Uhr, und 10.07.2023, 13.30 Uhr; Auf Metall abgesehen hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Bocholt. Die Täter drangen auf unbekannte Weise in einen Rohbau an der Frankenstraße ein. Im Inneren machten sich die Täter an mehreren Schaltschränken zu schaffen, aus denen sie Metallteile ausbauten. Abgespielt hat sich das Geschehen ...

