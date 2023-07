POL-BOR: Ahaus-Wessum - Jugendliche mit Auto unterwegs

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brechter Weg; Tatzeit: zwischen 09.07.2023, 19.00 Uhr, und 10.07.2023, 09.40 Uhr; Um an ihre Beute, eine Heckenschere des Herstellers Stihl sowie eine Makita-Akkubohrmaschine, zu gelangen, schnitten Einbrecher ein Loch in einen Maschendrahtzaun und brachen in einen Lagerraum ein. Zu dem Geschehen am Brechter Weg in Gronau kam es in der Nacht zum Montag. Ob die Unbekannten weitere ...

