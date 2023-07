Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Trickdieb flüchtet ohne Geld

Vredener bemerkt Diebstahl

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Frauenstraße - Kirmesplatz;

Tatzeit: 10.07.2023, 09.15 Uhr;

Plötzlich hatte es der Dieb eilig - zuvor hatte er versucht, einem Vredener das Geld buchstäblich aus der Tasche zu ziehen: Die Hilfsbereitschaft hätte am Montagmorgen fast einem Trickdieb zu seiner Beute verholfen. Als das Opfer von einem circa 30 Jahre alten, circa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren angesprochen wurde, half der Senior selbstverständlich. Dann bemerkte dieser jedoch die wahren Motive. Mit einem Stadtplan hatte der Täter sein Tun zu verbergen versucht - vergebens, der Vredener hatte es bemerkt. Daraufhin ließ der mit einem hellblauen Hemd sowie einer dunklen Hose bekleidete Gauner die bereits ergriffenen Geldscheine fallen und flüchtete in Richtung Wüllener Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell