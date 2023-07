Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unfall in Anschlussstelle der B67

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Bundesstraße 67 / Gemener Straße / Landwehr;

Unfallzeit: 08.07.2023, 18.00 Uhr;

Um eine Kollision zu verhindern, sei er nach links ausgewichen und schlussendlich mit einer Leitplanke kollidiert, schilderte ein Gespannfahrer am Samstag Polizeibeamten gegenüber. Zu dem Geschehen in der Anschlussstelle Bundesstraße 67 / Gemener Straße kam es gegen 18.00 Uhr. Der 78-Jährige hatte die Bundesstraße nach eigener Darstellung aus Richtung Bocholt kommend befahren und diese an der Anschlussstelle Borken-Gemen verlassen, als ihm auf seiner Fahrspur ein schwarzer Opel entgegengekommen sei. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, habe sich der "Geisterfahrer" mit kurzen, dunklen Haaren entfernt. Das Verkehrskommissariat Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell