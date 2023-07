Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Ahle - Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet

Fahrt endet in Wessum

Heek-Ahle (ots)

Unfallort: Heek-Ahle;

Unfallzeit: 09.07.2023, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr;

Erst der Einsatz eines Stopp-Sticks beendete in der Nacht zum Sonntag die Fahrt eines 18-Jährigen in Ahaus-Wessum. Zunächst war der Ahauser in Heek-Ahle von der L573 abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, flüchtete der zunächst Unbekannte. Da das Geschehen nicht unbemerkt blieb, konnte die Polizei aufgrund von Zeugenhinweisen umgehend Ermittlungen aufnehmen. Als Beamte die Halteranschrift des mutmaßlichen Unfallwagens überprüfen wollten, kam ihnen das beschriebene Auto entgegen. Anhaltezeichen optischer wie auch akustischer Art kam der Fahrer nicht nach. Die Flucht endete schließlich mit zwei luftleeren Reifen im Ahauser Ortsteil Wessum. Als der Fahrer aus dem Fahrzeug stieg, schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen. Zudem sprachen körperliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. So folgten mehrere Blutproben, um den Alkohol- wie auch einen möglichen Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. Zu einer Vielzahl von Verkehrsverstößen kam es während der Flucht über die leeren Straßen in Ahaus. So missachtete der 18-Jährige zwei rotlichtzeigende Ampeln und mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen konkreten Gefährdungen Unbeteiligter. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Nun kommt ein Strafverfahren auf den Ahauser zu. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell