Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (hep): Am 14.09.2022, gegen 21:35 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Getränkemarkt eines Lebensmittelgeschäftes im Kleinen Maser. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschafften sich vier maskierte Täter gewaltsam Zugang zu dem Markt, indem sie die Verglasung zerstörten. Gezielt wurden eine hohe Anzahl von Tabakwaren im Bereich des Verkaufstresens entwendet. Das Parkplatzgelände verließen die vier Täter fluchtartig vermutlich mit einem dunklen Pkw Kombi in Richtung Hauptstraße. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden in einem mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Pkw, auch im Laufe des Abends, wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05063-9010, bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

