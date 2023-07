Kreis Borken (ots) - Bei landwirtschaftlichen Arbeiten ist es am Wochenende im Kreis Borken zu mehreren Bränden gekommen. In Groß Reken geriet am Freitag gegen 15.10 Uhr eine Strohballenpresse in Brand. Das Fahrzeug arbeitete zu diesem Zeitpunkt an der Straße Hörnerhok auf einem Feld. Das Feuer griff auf dieses über und erfasste eine Fläche von circa 4,5 Hektar. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die ...

