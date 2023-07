Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Nach Unfall weitergefahren

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Landesstraße 579;

Unfallzeit: 07.07.2023, 17.05 Uhr;

Beim Überholen hat ein Unbekannter am Freitag in Schöppingen ein vorausfahrendes Auto gestreift. Der Unfall ereignete sich gegen 17.05 Uhr außerorts auf der Landesstraße 579 in Fahrtrichtung Heek. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit Brille gehandelt haben. Er fuhr einen weißen Opel Astra Kombi neueren Baujahrs. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell