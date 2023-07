Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Beim Queren von Auto erfasst

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 08.07.2023, 11.25 Uhr;

Eine Fußgängerin hat am Samstag in Gescher bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Ein Autofahrer hatte gegen 11.25 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Gescher-Hochmoor befahren. In der Einmündung eines Wirtschaftsweges wendete der 34-Jährige und bog nach links auf die Bahnhofstraße ein. Dabei erfasste das Fahrzeug des Mannes aus Gescher die 71-Jährige - sie schob gerade aus gleicher Richtung kommend ihr Fahrrad über die Bahnhofstraße, um den gegenüberliegenden Radweg zu erreichen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte die Gescheranerin auf den Geh- und Radweg. Die Helm tragende Frau erlitt leichte Verletzungen; Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (to)

