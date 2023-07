Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Kollision mit E-Scooter verhindert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Holtwick, Dinxperloer Straße;

Unfallzeit: 08.07.2023, 08.35 Uhr;

Nach einem erzwungenen Bremsmanöver ist eine Autofahrerin am Samstag in Bocholt-Holtwick gegen einen Absperrpfosten geprallt. Die Frau hatte gegen 08.35 Uhr den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dinxperloer Straße befahren. Unvermittelt sei zwischen den geparkten Autos ein Jugendlicher mit einem E-Scooter hervorgekommen. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort. Er war zwischen 16 und 19 Jahre alt, hatte kurze dunkelblonde Haare und trug einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell