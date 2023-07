Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsversuch schlägt fehl

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Montag versuchten sich unbekannte Personen Zutritt zu einem Schnellrestaurant im Einsiedlerhof zu verschaffen. Die Täter gingen gleich mehrere Türen an. Diese hielten den Aufbruchsversuchen stand, so dass ein Eindringen in das Restaurant nicht gelang. Um wen es sich bei den Unbekannten handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die im Haderwald etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell