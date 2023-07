Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl von Musikequipment

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Steinstraße zu einem Diebstahl. Als Mitarbeiter eines Standes auf dem Altstadtfest am Sonntagmorgen an ihr Zelt zurückkehrten, bemerkten sie, dass ein Subwoofer und zwei Musikboxen fehlten. Nach Angaben der Angestellten wurde der Stand zwar zugemacht, aber nicht verschlossen. Wer die Geräte mitgenommen hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

