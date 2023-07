Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Rucksack mitgenommen?

Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Spaziergängerin meldete der Polizei am Samstagabend den Verlust ihres Rucksacks. Die 56-Jährige stellte die Tasche auf dem Radweg zwischen Rodenbach und Weilerbach ab und vergaß sie dort. Als sie den Verlust bemerkte und nochmals zu der Stelle zurückkehrte, war der Rucksack samt Inhalt weg. Darin befand sich unter anderem das Handy sowie der Geldbeutel der Frau. Über eine Ortungsfunktion konnte der Standort des Mobiltelefons festgestellt werden. Dies lag in einer Mülltonne auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Merkurstraße. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unterschlagung und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

