Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Fahrtüchtigkeit mehrerer Verkehrsteilnehmer überprüft.

Die Bilanz: Drei Fahrzeugführer hatten deutlich zu viel getrunken und mussten jeweils eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 01:00 Uhr einen E-Scooter in der Pirmasenser Straße und stellten bei dem 33-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemtest zeigte einen Wert von 1,35 Promille an. Wenig später wurde ein weiterer E-Scooter-Fahrer in der Badstraße aus dem Verkehr gezogen. Der 27-Jährige hatte laut Atemalkoholtest 1,26 Promille "intus". Bei beiden E-Scooter-Fahrern wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen 02:00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein schlangenlinienfahrender Pkw in der Pariser Straße auf. Die Beamten konnten beobachten, wie das Fahrzeug immer wieder über die Mittellinie fuhr. In der späteren Kontrolle schlug den Polizisten eine Alkoholfahne entgegen. Ein Test vor Ort bescheinigte dem 26-jährgen Fahrer einen Wert von 1,79 Promille. Außerdem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.

