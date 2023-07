Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Autoreifen im Wald entsorgt?

Queidersbach (ots)

Unbekannte haben an einem Waldweg neben der Landesstraße 472 zwischen KL-Hohenecken und Queidersbach zahlreiche Autoreifen entsorgt. Ein Spaziergänger hatte diese am Donnerstagnachmittag entdeckt und die Polizei verständigt. Wer die Altreifen dort abgeladen hat, ist derzeit nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |hü

