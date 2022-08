Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17.40 Uhr an der Lindenstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Pkw befuhr den Parkplatz eines dortigen Discounters. Als er seinen PKW zurücksetzte, kollidierte er mit dem schwarzen VW einer 59-Jährigen und beschädigte diesen. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unvermittelt fort. Der unbekannte Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen werden gebenden, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

