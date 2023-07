Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall beim Abfahren von der B67

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 08.07.2023, 05.45 Uhr;

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, zu dem es am Samstag gegen 05.45 Uhr auf der Bundesstraße 67 in Borken gekommen ist. Ein 37-Jähriger Dortmunder war aus Richtung Dülmen kommend mit seinem Lkw dort unterwegs und wollte die Bundesstraße an der Abfahrt Borken Ost verlassen. Das beabsichtigte auch ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger. Aus unbekannter Ursache prallte er dabei mit seinem Pkw auf das vorausfahrende Auto auf. Der Bocholter erlitt leichte Verletzungen, ebenso seine beiden Insassen - ein 30-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Bocholt. Alle drei kamen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell