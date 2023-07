Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Folgenschwerer Zusammenstoß

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Heelden, Empeler Straße (B67);

Unfallzeit: 08.07.2023, 17.55 Uhr;

Vier Menschen haben am Samstag in Isselburg-Heelden bei einem Frontalzusammenstoß teils schwere Verletzungen erlitten. Ein 18-Jähriger hatte gegen 17.55 Uhr die Bundesstraße 67, Empeler Straße, aus Rees kommend in Richtung Isselburg befahren. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer aus Werlte ein anderes Auto überholen wollen. Dabei war er in Höhe der Einmündung "An der Landwehr" mit dem entgegenkommenden Wagen eines Mannes aus Goch kollidiert. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen; der 18-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, ebenso ein 28 Jahre alter Insasse im Auto des Gochers; eine 59 Jahre alte weitere Insassin aus Goch erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. (to)

