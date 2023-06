POL-RE: Castrop-Rauxel: 9-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Montagabend meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei einem älteren Ehepaar an der Grullbadstraße. Er gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass es Einbrecher in der Umgebung auf die Wertgegenstände des Ehepaares abgesehen hätten. Zeitweise übergab er das Gespräch an einen angeblichen Staatsanwalt. Zur "Sicherung" der ...

