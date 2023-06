Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen gesucht - Betrüger erbeuten Bargeld und Münzen

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei einem älteren Ehepaar an der Grullbadstraße. Er gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass es Einbrecher in der Umgebung auf die Wertgegenstände des Ehepaares abgesehen hätten. Zeitweise übergab er das Gespräch an einen angeblichen Staatsanwalt.

Zur "Sicherung" der Wertgegenstände wurde vermeintlich ein Kripobeamter zum Ehepaar geschickt. Der Mann hielt sich knapp eine Stunde in den Räumen der Eheleute auf. Als die beiden Verdacht schöpften, schubste er die Recklinghäuserin. Sie stürzte dabei und verletzte sich leicht.

Der Täter nahm Bargeld und Münzen an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß, athletisch, dunkle Hautfarbe (braun), dunkle gegelte Haare, kein Bart, keine Brille, bekleidet mit einem schwarzen Blazer

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Auf unserer Internetseite erfahren Sie, wie sich und Ihre Verwandten/Bekannten/Freunde besser vor Betrügern schützen können: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Weitere Tipps finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

