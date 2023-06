Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Haltern am See: Geld mit gestohlener Karte abgehoben - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen mit einer gestohlenen Debit-Karte in einer Bankfiliale in Marl-Hüls Geld abgehoben haben. Die Karte wurde unmittelbar zuvor an einem Supermarkt in Haltern am See gestohlen. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/107590

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell