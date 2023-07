Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Ausweichen von Straße abgekommen

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Lembecker Straße;

Unfallzeit: 10.07.2023, 15.35 Uhr;

Einem Tier ausgewichen und in den Straßengraben gefahren: Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer am Montag in Heiden bei einem Unfall zugezogen. Der 61-Jährige war gegen 15.35 Uhr außerorts auf der Lembecker Straße in Richtung Heiden unterwegs. Eigenen Angaben zufolge befand sich plötzlich ein Tier auf seiner Fahrbahn. Der Mann erschrak, wich aus und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Velener in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (to)

