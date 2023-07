Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Auffahrunfall mit Folgen

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 10.07.2023, 14.15 Uhr;

Drei beschädigte Fahrzeuge, ein Leichtverletzer - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, zu dem es am Montag in Groß Reken gekommen ist. Ein 25-jähriger Rekener befuhr gegen 14.15 Uhr die Coesfelder Straße in Richtung Bundesstraße 67. Davor befanden sich mehrere weitere Fahrzeuge. Eine 54-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen, ebenso ein nachfolgender 36-Jähriger aus Stadtlohn. Der 25-Jährige prallte auf dessen Auto auf und schob es auf den Wagen der Rekenerin. Der Stadtlohner erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Abschleppwagen entfernten zwei nicht mehr fahrbereite Wagen von der Unfallstelle. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell