Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bornheim-Roisdorf - Unbekannter entwendete Kleidung und Parfüm - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 20.05.2023, in dem Zeitraum zwischen 01:30 und 05:30 Uhr, brach ein Unbekannter auf der Brunnenallee in Bornheim-Roisdorf in ein Einfamilienhaus ein.

Nach der Spurenlage war er zunächst über den Gartenzaun geklettert - anschließend verschaffte er sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türe Zugang in die Erdgeschossräume. Der Einbrecher verzehrte nach den Feststellungen des Geschädigten eine Wurst aus dem Kühlschrank in der Küche und entwendete aus weiteren Räumen neben Schuhen und Kleidungsstücken auch einige Flakons mit Parfüm. Mit seiner Beute entfernte er sich schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell