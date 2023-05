Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Unbekannte brechen in Schule ein und verursachen hohen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in das Tannenbusch Gymnasium. Unbekannte waren in der Zeit von Mittwoch (17.05.2023), 19:00 Uhr bis Donnerstag (18.05.2023), 12:30 Uhr, nach der Spurenlage durch das Einschlagen einer Scheibe, in den Gebäudekomplex auf der Hirschberger Straße eingedrungen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand klebten die Täter mehrere Waschbecken in verschiedenen Toilettenräumen zu und drehten anschließend die Wasserhähne auf. Der so entstanden Wasserschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Ob aus den Räumlichkeiten auch Gegenstände bzw. Wertsachen entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

