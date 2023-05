POL-BN: Hochwertiges Pedelec aus Keller in Bonn-Holzlar entwendet - Tatverdächtiger nach Ortung im Raum Köln festgestellt - Polizei stellte das Haibike sicher

Bonn (ots) - Am 16.05.2023 , gegen 02:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Pizzeria auf dem Lievelingsweg / Ecke Angelbissstraße ein. Nach der Spurenlage gelangten die Unbekannten durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in den Verkaufsraum, den sie augenscheinlich auch gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in noch ...

