Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Zella-Mehlis

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit vom 05.06.2022, 09:00 Uhr bis 05.0.6.2022, 09:50 Uhr ereignete sich in Zella-Mehlis, An der Quelle auf dem Parkplatz eines Motels eine Unfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit dem geparkten Ford. Hierbei wurde die Rahmenschutzleiste der Schiebetür beschädigt. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Schadenshöhe dürfte ca. 500 Euro betragen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Suhl unter 03681 369 244 zu melden.

