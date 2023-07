POL-BOR: Südlohn-Oeding - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Bahnhofstraße / Up de Bookholt; Unfallzeit: 11.07.2023, 07.40 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten hat eine 54 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Vreden. Die Vredenerin war gegen 07.40 Uhr im Kreisverkehr Bahnhofstraße / Up de Bookholt unterwegs, als der Wagen eines 56-jährigen Haaksbergeners kreuzte. Der Niederländer wollte von der Straße Up de ...

