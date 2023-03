Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb bei Fluchtversuch gefasst - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Ein 23-Jähriger hat am Montagmorgen (20.03.2023) in Siegen-Weidenau versucht, ein Paar Turnschuhe zu entwenden und mit der Beute zu flüchten. Der Mann war gegen 11:00 Uhr in dem Geschäft am Hauptmarkt in Siegen-Weidenau aufgefallen. Er versuchte die Sicherheitsschranke an der Eingangstür zu umgehen. Es wurde dennoch ein Alarm ausgelöst. Eine Mitarbeiterin verfolgte den Dieb und versuchte diesen an der Flucht zu hindern, indem sie ihn festhielt. Der Mann riss sich daraufhin los, wodurch die Frau aus dem Gleichgewicht geriet und zu Boden stürzte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Flüchtigen stellen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Der Täter, der in der Vergangenheit bereits ähnlich gelagerte Delikte begangen hat, wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine JVA verbracht.

