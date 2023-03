Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Anlässlich der Trauerfeier in Freudenberg: Polizei bittet Medien um Anmeldung - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am kommenden Mittwoch (22.03.2023) findet in der evangelischen Kirche in Freudenberg (Krottorfer Straße) um 18 Uhr eine Trauerfeier für die verstorbene 12-Jährige statt. Der Zutritt zur Kirche ist für die Öffentlichkeit beschränkt. Jedoch wird es für die Berichterstattung vor Ort in angemessener Entfernung eine Medienanlaufstelle geben. An dieser Stelle ist ein Team der Pressestelle der KPB Siegen-Wittgenstein als Ansprechpartner im Einsatz. Nach jetzigem Planungsstand wird die Medienanlaufstelle auf dem Parkplatz gegenüber der Krottorfer Straße 31 eingerichtet.

Zeitgleich wird die Trauerfeier per Audiostream in die Aula des Schulzentrums in Freudenberg (Hermann-Vomhof-Straße) übertragen. Innerhalb der Aula ist es untersagt, Bild- und Tonaufnahmen zu fertigen. Medienvertretern wird es möglich sein, sich im Außenbereich der Schule aufzuhalten. Es wird dort ebenfalls eine Medienanlaufstelle mit Ansprechpartnern der Pressestelle der KPB Siegen-Wittgenstein geben. Die genaue Örtlichkeit wird noch bekannt gegeben.

Für die Medienvertreterinnen und Medienvertreter gilt: Im Bereich der Innenstadt wird es einen Parkplatz für größere Fahrzeuge (Übertragungswagen o.ä.) geben. Die Adresse des Parkplatzes lautet "Am Marktplatz". Dort sind bereits entsprechende Flächen gekennzeichnet. Von dort aus ist die Medienanlaufstelle fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen.

Im Bereich des Schulzentrums sind ebenfalls Parkmöglichkeiten für größere Fahrzeuge vorhanden.

Zwecks logistischer Planung bittet die Kreispolizeibehörde alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter, insbesondere mit größeren Fahrzeugen, dringend um vorherige Anmeldung. Die Anmeldungen nimmt die Pressestelle unter der 0271/7099-1222 oder per Mail unter pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de entgegen. Für Rücksprachen steht die Pressestelle auch während des Einsatzes unter der oben stehenden Nummer zur Verfügung.

