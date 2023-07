Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Beim Einbiegen kollidiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Kreisstraße 63;

Unfallzeit: 12.07.2023, 11.45 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Mittwoch in Ahaus-Wessum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 92-Jährige wollte nach ersten Erkenntnissen gegen 11.45 Uhr aus einer Einfahrt nach links auf die Kreisstraße 63 in Richtung Wessum fahren. Die Unfallstelle befindet sich außerorts. Dabei stieß der Ahauser mit dem von links kommenden Fahrzeug einer 35-Jährigen zusammen: Die Vredenerin hatte die Kreisstraße 63 in Richtung Ottenstein befahren. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen; sie kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden, der circa bei 30.000 Euro liegt. (to)

