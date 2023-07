Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (27.07.2023) 17:00 Uhr auf Freitag (28.07.2023) 07:15 Uhr, wurde die Wand der Turnhalle der Ludwig-Uhland-Schule in der Galgenbergstraße durch unbekannte Täter mit zwei Graffitis besprüht. In beiden Fällen wurden die Buchstaben "Oskar" in weißer Farbe aufgebracht. Das erste Graffiti hatte eine Größe von 3m auf 1m und das zweite Graffiti hatte eine Größe von 60cm auf 30cm. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer: 07031 132500 oder per Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell