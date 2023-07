Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230708.2 Itzehoe: Einbruch in Fahrzeug

Itzehoe (ots)

Nach einem Einbruch in einen Firmenwagen in Itzehoe in der Nacht zum Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwoch stellte der Anzeigende seinen Lieferwagen auf einem Parkplatz in der Adolf-Rohde-Straße ab. Als er am folgenden Morgen zu dem Fiat zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in das Fahrzeug eingebrochen waren. Aus dem Inneren fehlten unterschiedliche Gegenstände im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei 300 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell