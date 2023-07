Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus in Nürtingen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Dutzende Verletzte bei Verkehrsunfall von Linienbus (Zeugenaufruf)

Bei der Kollision eines Linienbusses mit einem Baum sind am Montagmittag in Nürtingen mehrere Dutzend Personen, darunter viele Kinder und Jugendliche, verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zufolge war der 53-jährige Fahrer des mit rund 40 Fahrgästen besetzten Busses kurz vor 13 Uhr in der Bismarckstraße von der Oberboihinger Straße herkommend unterwegs. Im Bereich der Steinenbergstraße kam er möglicherweise aufgrund einer gesundheitlichen Ursache mit dem Fahrzeug über den Einmündungsbereich hinweg von der Straße ab. In der Folge stieß der Bus frontal mit einem Baum zusammen. Der 53-Jährige wurde hierbei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie bislang bekannt, wurden nach vorläufigem Kenntnisstand rund drei Dutzend Insassen des Busses zum Teil schwer verletzt. Mehrere Verletzte, darunter auch der Busfahrer, mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle ausgerückt. In einer nahegelegenen Schule wurde eine Anlaufstelle für Angehörige der Verletzten eingerichtet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. Die Rettungs- und Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle dauern aktuell (Stand 15 Uhr) noch an. (mr)

