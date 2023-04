Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Steinmauer gefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Stadtilm (ots)

In der Straße "Schieferstein" ereignete sich am gestrigen Abend, gegen 19:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Grundstückbegrenzungsmauer gestoßen ist. An der Steinmauer entstand hierdurch Sachschaden. Das Fahrzeug verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Durch die Wucht des Aufpralls verlor das Fahzeug eine seiner Radkappen und ließ diese am Unfallort liegen. Zeugen welche Hinweise zur Tat oder zum Tatfahrzeug geben können, informieren bitte die Polizei in Ilmenau, unter Nennung der Bezugsnummer 0109836/2023.(rk)

