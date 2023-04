LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Am 27.04.2023 wurde eine Frau gegen 10.30 Uhr im Bereich der Humboldtstraße auf dem Weg zwischen zwei Einkaufsmärkten von einem Unbekannten massiv beleidigt. So beschimpfte ein unbekannter Fahrer eines weißen Lieferwagens mit Aufschrift die 37-Jährige mehrmals lautstark und fuhr mit seinem Fahrzeug neben der Geschädigten her. Die Frau führte zu diesem Zeitpunkt ihre zwei kleinen Hunde aus. Wer hat ...

mehr