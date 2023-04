Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug rechtzeitig erkannt

Eisenach (ots)

Gestern wurden erneut zwei Fälle von versuchten Trickbetruges im Phänomenbereich "Schockanrufe" in Eisenach gemeldet. Unbekannte riefen bei einer 68-Jährigen und einer 85-Jährigen an und gaben vor, ein Angehöriger müsste bei der Polizei infolge eines verursachten tödlichen Verkehrsunfalls "herausgelöst werden". Die Anrufer forderten eine hohe Summe Bargeld. Beide Seniorinnen erkannten die Masche und informierten die Polizei. An dieser Stelle ergeht noch einmal der Hinweis, dass insbesondere bei Anrufen von "unbekannter Nummer" eine erhöhte Sensibilität geboten ist. Für mehr Tipps: www.polizei-beratung.de oder bei der Beratungsstelle Ihrer örtlich zuständigen Landespolizeiinspektion. (ah)

