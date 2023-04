LPI-GTH: Zeugensuche nach Beleidigung

Gotha (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag betraten bis dato Unbekannte einen Hinterhof in der Oststraße. Hier entwendeten der oder die Täter ein blaues Mountainbike der Marke Simson im Wert von rund 600 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0108211/2023 entgegengenommen.(ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr