Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Kollision zwischen Fahrrad und Bus - verletzter Radfahrer kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 22.03.2023, gegen 15:15 Uhr, sind auf der K 6566 in Wutöschingen-Horheim ein Fahrrad und ein Bus kollidiert. Der 22-jährige Pedelec-Fahrer und der 46 Jahre alte Busfahrer waren beide in Richtung Schwerzen unterwegs, als es bei der Wutachbrücke zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Einen Radhelm trug der Verletzte nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro je Fahrzeug. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell