POL-FR: Lörrach: Zwei Fahrräder von Grundstück in Brombach gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.45 Uhr bis 12.25 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Bühlstraße. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt. Die Ermittlungen hat das ...

mehr