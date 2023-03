Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Person

Freiburg (ots)

Die B 317 befuhr am Mittwoch, 22.03.2023, gegen 14.20 Uhr, eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat von der Kreuzung Hasenloch kommend in Fahrtrichtung Steinen. Vor ihr fuhr eine 30-jährige mit ihrem VW Kleinbus. An einer folgenden Ampelanlage fuhr die 55-jährige dem VW auf. Dabei verletzte sich die VW-Fahrerin schwer und sie kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik. Die Fiat-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 4000 Euro, am VW 2000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr Lörrach, Abteilung Haagen, war die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz. Die B 317 musste zwischen der Kreuzung Hasenloch und der Einmündung zur K 6344 während den Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

