POL-FR: Rheinfelden: Frau muss von Pedelec abspringen und verletzt sich dabei - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 61 Jahre alte Frau befuhr am Montag, 20.03.2023, gegen 18.00 Uhr, die Untere Dorfstraße in Richtung Nollingen und musste in Höhe der Einmündung Adolf-Senger-Straße stark abbremsen und von ihrem Pedelec springen, um einen Zusammenstoß mit einem schwarzen SUV zu verhindern, welcher von einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes die Untere Dorfstraße überquerte und in die Adolf-Senger-Straße fuhr. Durch den Sprung vom Pedelec zog sich die 61-Jährige Verletzungen an den Knien zu. Sie begab sich in ärztliche Behandlung. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen SUV. Auf der Fahrzeugseite des SUVs sei eine weiße Aufschrift erkennbar gewesen sein. Im SUV sollen sich mehrere Personen befunden haben. Auch wird der Fahrer eines Pkw gesucht, der an der Einmündung Adolf-Senger-Straße / Untere Dorfstraße gewartet habe. Er könnte den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 7404-0 entgegen.

