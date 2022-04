POL-MA: Mannheim/Waldhof - Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht.

Leimen - St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, verständigten Anwohner der Kurfürstenalle in Leimen - St- Ilgen den Notruf der Polizei, da ihnen ein brennender PKW aufgefallen war. Durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch konnte vor Ort ein geparkter Nissan festgestellt werden, welcher im Bereich des Motorraumes in Flammen stand. ...

mehr