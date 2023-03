Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Kaminbrand in landwirtschaftlichen Betrieb - größerer Feuerwehreinsatz

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 21.03.2023, gegen 12.50 Uhr, ein Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Binzener Straße mitgeteilt. Mehrere Abteilungen der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst fuhren zur Örtlichkeit. Es konnte festgestellt werden, dass es im hinteren Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes zu einem Kaminbrand mit einer starken Rauchentwicklung kam, welcher kontrolliert abbrennen durfte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das komplette landwirtschaftliche Gebäude von der Feuerwehr belüftet werden. Es ist nicht bekannt, ob ein Sachschaden entstanden ist. Ein Brandentdecker stürzte wohl aus Eigenverschulden im Außenbereich eine Böschung hinunter und verletzte sich dabei leicht am Bein. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

