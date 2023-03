Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Drei Handyverstöße innerhalb weniger Minuten

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer gelangte am Dienstag, 21.03.2023, innerhalb weniger Minuten drei Mal zur Anzeige, da er während der Fahrt sein Handy benutzt haben soll. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung auf der Bundesstraße 317 wurde der 25-Jährige gegen 17.40 Uhr in die Kontrollstelle eingewiesen, da er sein Handy während der Fahrt benutzte. Nach der Beendigung der Kontrolle soll der 25-Jährige beim Wegfahren aus der Kontrollstelle mit seinem Handy telefoniert haben. Noch vor dem Verlassen der Kontrollstelle konnte der 25-Jährige abermals angehalten werden. Nach dieser Kontrolle sei der 25-Jährige entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf die Bundesstraße 317 aufgefahren, an der Kontrollstelle vorbeigefahren und habe abermals sein Handy benutzt. Sein unbelehrbares Verhalten wird ein erhöhtes Bußgeld und mehrere Punkte in Flensburg zur Folge haben.

